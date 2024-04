Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut detalii noi din culisele condamnarii socrilor lui Cherecheș. Socrii fostului primar de Baia Mare, Catalin Cherecheș, au abordat mai multe rude ale judecatoarei de la Curtea de Apel Cluj pana au ajuns la mama acesteia. Sora și cumnatul magistratului, abordați pe strada și urmariți la școala…

- Curtea de Apel Cluj a admis, vineri, in principiu, contestatia in anulare formulata de fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat la inchisoare cu executare pentru luare de mita, a declarat avocatul acestuia, Razvan Doseanu.

- Fostul edil de Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi pus in libertate, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare, care este o cale extraordinara de atac. Așadar, Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, a obținut o victorie la Curtea de Apel Cluj, instanța care i-a admis astazi contestația in anulare (cale extraordinara de atac) impotriva deciziei de condamnare.

- Catalin Chereches sta in celula cu un proxenet, tine post si incearca sa obtina eliberarea prin toate caile. A contestat deja decizia de condamnare si a facut plangere la CEDO pentru modul in care a fost judecat in dosarul de luare de mita. Fostul primar din Baia Mare este in continuare la Penitenciarul…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a dat statul in judecata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, susține avocatul sau, Razvan Dosoreanu. Acesta menționeaza ca a depus deja o cerere la CEDO pentru ca clientului sau i s-ar fi incalcat dreptul la un proces echitabil.,,Cererea este…

- Extradarea lui Catalin Chereches, fost primar al municipiului Baia Mare, trebuie sa aiba loc in termen de zece zile, potrivit deciziei adoptate joi de Inalta Curte Regionala din Munchen, transmite DPA, conform AGERPRES. Curtea a declarat admisibila cererea de extradare miercuri, a declarat un purtator…

- In legatura cu cazul Catalin Cherecheș, Alina Gorghiu, ministrul justitiei a declarat sambata, 27 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca saptamana aceasta le-a fost facuta o solicitare pentru „anumite informatii cu privire la legislatia romaneasca”. Demnitarul a spus ca fiecare condamnat incearca,…