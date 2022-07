Stiri pe aceeasi tema

- Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța…

- Irina Rimes lanseaza noul album „Acasa”, o calatorie de redescoperire a sinelui Materialul s-a lansat online, pe magazinele digitale, cat și fizic sub forma de CD, iar ulterior va aparea și o varianta pe vinil. ”Acasa” include 16 piese confesiune, vindecatoare și sensibile, compuse de artista cu compozitori…

- Piesele Fly Project sunt iubite in toata lumea, strang miliarde de vizualizari și sute de mii de aprecieri pe social media, iar publicul le canta și le pune la petreceri și dupa ani buni de la momentul lansarii. Raisa, superhitul Fly Project care a facut senzație in muzica romaneasca in anul 2005, se…

- The Motans lanseaza clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere la radacinile…

- In curand, din ce in ce mai multe orașe din lume vor avea taxiuri care se vor conduce singure. Deja, in unele parți ale globului, precum in Las Vegas, sunt testate mașini electrice autonome care vor intra in flotele actualelor și viitoarelor companii de ride-hailing și ride-sharing. Aceste inițiative…

- Quavo și Takeoff au lansat „Hotel Lobby”. Perechea Migos s-a inspirat din „Fear and Loathing in Las Vegas” pentru videoclipul muzical psihedelic. Anunțul acestui single a starnit un val de controverse. Saptamana aceasta, Quavo și Takeoff și-au prezentat noua colaborare „Hotel Lobby”, dar fanii au descoperit…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…