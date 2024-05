Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a imbunatatit usor, la 3,3%, estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, gratie accelerarii consumului privat si veniturilor mai mari, dar a avertizat ca deficitul guvernamental va urca la 6,9% din PIB in 2024 si la 7% din PIB in 2025 din cauza cresterii cheltuielilor,…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la diferenta intre decifitul bugetar calculat de Comisia Europeana si cel calculat de Guvernul de la Bucuresti pe anul trecut. Cum ar putea afecta acest lucru tara noastra in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene, ca atunci cand a fost construit…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate marți de Ministerul Finanțelor, care confirma informațiile publicate anterior de Economedia . Spre comparație, in aceeași…

- Deficitul bugetului consolidat a fost de 0,45% din PIB in luna ianuarie a acestui an, comparativ cu 0,25% din PIB in prima luna a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finantelor, publicate marti. „Executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2024 s-a incheiat cu un deficit de 7,89…

- Comisia Europeana a estimat joi ca ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit pana la 1,8% in 2023, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat estima in toamna, dupa ce inflatia ridicata si cresterea anemica a creditului au afectat cererea interna, iar cererea externa a fost una slaba, conform…