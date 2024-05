Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani din satul Ustia, raionul Glodeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de omor și tentativa de omor. Acesta ar fi omorat o femeie de 74 de ani, iar pe un barbat de 62 de ani, l-ar fi injunghiat, dupa care l-ar fi inchis intr-un beci improvizat intr-un camp, pe care l-a…

- O tragedie cutremuratoare a avut loc in Valcea, unde un barbat și-a gasit sfarșitul dupa ce a fost ingropat de viu cu pamant in timp ce lucra. Incidentul tragic a avut loc la locul de munca al victimei. Cele mai noi informații.

- Un baiat de 18 ani a fost retinut si apoi arestat preventiv fiind acuzat ca a injunghiat un tanar pe strada. Un tanar din Vulcan, judetul Hunedoara, a fost injunghiat in zona inimii si lasat pe strada. Politistii au anuntat, marti, ca incadrarea juridica initiala a faptei a fost schimbata in tentativa…

SCANDAL intr-o comuna din Alba: Tanar din Dolj, REȚINUT de polițiști dupa ce a ranit un barbat cu cuțitul Un tanar alcoolizat din Dolj a fost REȚINUT de polițiștii din Alba dupa ce a ranit un barbat…

Tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, reținut de polițiștii din Vințu de Jos: Este acuzat de complicitate la infracțiunea de furt. Este implicata și o minora de 15 ani

Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Un barbat din Sancel, de 53 de ani, ar fi fost omorat in bataie de un tanar…

- Tanarul a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventiva, fiind acuzat de omor și tentativa de omor. The post TRAGEDIE Tanar de 21 de ani, reținut pentru omorul unui barbat și ranirea altuia intr-un conflict intr-un bar first appeared on Informatia Zilei .

- Un tanar de 20 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ca a violat o fata in varsta de 14 ani, conform news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un tanar de 20 de ani din comuna Valea Stanciului este cercetat pentru comiterea…