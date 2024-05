Stiri pe aceeasi tema

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de vineri, 26 aprilie, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Sesiunea plenara a celei de a 3 a reuniuni a Comisiei de Cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite Palatul Parlamentului Primirea de catre…

- “Pe timp de pace putem construi. Asigurarea securitații in zonele noastre va contribui la impulsionarea relațiilor comerciale și a investițiilor reciproce este concluzia intalnirii avute astazi cu Președintele Emiratelor Arabe Unite și conducatorul Emiratului Abu Dhabi, Șeicul Mohammed bin Zayed Al…

- Luni, 15 aprilie, este ziua așteptata de mulți șoferi și de toți cei interesați de dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania. Conform estimarilor oficiale furnizate de Ministerul Transporturilor, se va deschide circulației publice un tronson de 13 kilometri din Autostrada A0, parte a proiectului…

- Guvernul a aprobat astazi (joi) indicatorii pentru Autostrada Pascani – Suceava, obiectiv de infrastructura ce traverseaza judetele Iasi, Botosani si Suceava, in valoare totala de 9 miliarde de lei, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI). ‘Prin realizarea acestei investitii se…

- Romania ca proiect geopolitic si interesul național romanesc in contextul dezordinii mondiale actuale (VI) FAZELE POLITICII EXTERNE ROMANEȘTI IN PERIOADA 1990-2023 Confruntata cu doctrinele, prejudecațile, tezele propagandistice și politicile romano-sceptice prin care puterile locale, regionale și globale,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in cursul acestei dimineți la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a avut loc ședința Consiliului Tehnico-Economic (CT), care a aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) pentru Autostrada A7 – tronsonul Pașcani – Suceava. Flutur…

- Romania si Marea Britanie au o relatie foarte puternica pe plan bilateral in materie de aparare, iar Londra ia in considerare sa participe la coalitia recent infiintata in Marea Neagra intre Romania, Turcia si Bulgaria pentru deminarea apelor, a spus ambasadorul britanic, care si-a inceput recent misiunea…

