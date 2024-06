Biroul Electoral Județean Timiș își suspendă activitatea până marți dimineață Biroului Electoral Județean nr. 37 Timiș iși suspenda activitatea incepand de luni, ora 19:00, pana marți, la ora 09:00. Operațiunile de verificare și centralizare ale proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votarii sunt reprogramate. „Astazi, 10 iunie 2024, incepand cu ora 19, se suspenda activitatea Biroului Electoral Județean nr. 37 Timiș”, anunța Preftectura Timiș. Potrivit […] Articolul Biroul Electoral Județean Timiș iși suspenda activitatea pana marți dimineața a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

