- Silvestru Sosoaca ramane sub control judiciar, pe o perioada de 60 de zile, in dosarul falsificarii semnaturilor pentru candidatura sa la Parlamentul European, a decis luni Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus reabilitarea fostului ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, astfel incat condamnarea de cinci ani inchisoare primita in dosarul „2 Mai” va fi stearsa din cazierul judiciar.

- In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Romane, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița,…

- Dosarul „Berbeceanu”, cu inculpați din structurile BCCO și DIICOT Alba Iulia, a ajuns la final dupa 8 ani de judecata. Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat luni, 22 aprilie 2024, achitarea tuturor inculpaților.La prima instanța, fostul șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan, a primit 7 ani…

- Consilierii juridici pot presta activitate de reprezentare juridica independent de inscrierea in Tabloul profesional al Consilierilor Juridici, a decis, luni, 22 aprilie 2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Romaniei.

- La zece luni de la decizie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a redactat motivarea hotararii prin care Cristian Popescu Piedone a fost achitat in dosarul Colectiv, iar principalul argument al instanței supreme il reprezinta lipsa unui cadru legal coerent, scrie marți, 9 aprilie, HotNews.ro.Argumentele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins marti, ca nefondata cererea fostului primar din Baia Mare Catalin Chereches de stramutare a dosarului legat de contestatia in anulare depusa impotriva deciziei de condamnare a sa.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a validat alianța electorala Dreapta Unita (USR – PMP – Forța Dreptei), admițand contestația fața de decizia Biroului Electoral Central, care a respins protocolul de constituire a aliantei, a anunțat marți Catalin Drula, președintele USR.