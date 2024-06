Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unei localitați din județul Gorj, in funcție de peste trei decenii, pierde alegerile la doua voturi diferența. Emil Catanoiu (PSD), primar in localitatea Capreni, județul Gorj, a pierdut alegerile la doua voturi in fața candidatului AUR, Radu Bardacel, potrivit Viața Gorjului. „Am caștigat…

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) a castigat detasat majoritatea primariilor din judetul Covasna la alegerile locale de duminica, in timp ce PNL si PSD au obtinut cate trei mandate. Potrivit liderului PSD Covasna, Bogdan Barbu, candidatii acestei formatiuni politice si-au adjudecat…

- Vasile Lup (PNL) a caștigat duminica al treilea mandat ca primar, in comuna Fizeșu Gherlii. 56,01 % a fost prezența la vot la alegerile locale și europarlamentare la Fizeșu Gherlii, la cele patru secții deschise, in Fizeș, Nicula, Bonț și Sacalaia. Din totalul de 2096 persoane cu drpet de vot, inscrise…

- Primarul municipiului Braila, Viorel Marian Dragomir a castigat un nou mandat, potrivit rezultatelor parțiale. De asemenea, presedintele CJ Braila, Francisk-Iulian Chiriac a castigat un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean.

- Bucurie mare pentru U Cluj. Emil Boc (57 de ani) a caștigat detașat alegerile locale și va incepe cel de-al șaselea mandat. Primarul este recunoscut drept un mare susținator al echipei, care a primit sume importante de la bugetul local in sezoanele anterioare. Consiliul Județean este cel mai important…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, anunta ca datele unui exit poll realizat in municipiu arata ca ea a obtinut peste 65 la suta din voturi pentru un nou mandat.”Conform rezultatelor exit poll de la ora 21, comandat de Jurnalul Olteniei, pe Craiova, am obtinut scorul de 65,32 la suta…

- Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, l-a felicit duminica-seara, dupa anunțarea rezultatelor exit-poll, pe primarul Nicușor Dan pentru caștigarea alegerilor locale 2024. Piedone a anunțat de asemenea ca PUSL a intrat in Parlamentul European.

- Rezultatele oficiale arata ca alianța premierului indian Narendra Modi a caștigat majoritatea la alegerile din India. Cele mai mari alegeri din lume s-au desfașurat in etape, iar ultimele urne s-au inchis sambata. Rezultatele oficiale sunt surprinzatoare.