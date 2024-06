Stiri pe aceeasi tema

- Secretul gradinarilor. Cu ce se stropesc castravețiiUn ingredient banal din bucatarie ne va ajuta sa avem o recolta bogata de castraveți vara aceasta, Trebuie doar sa știm cand și unde trebuie sa aplicam ingredientul. Daca nu ați ghicit pana acum, va spunem ca bicarbonatul de sodiu va poate fi de mare…

- Cele mai bune roșii sunt cele pe care le creștem noi, in propria gradina. Cu toate acestea, pentru a avea o recolta bogata și roșii delicioase, trebuie ingrijire corespunzator. Exista un ingredient pe care trebuie sa-l folosiți, recomandat de gradinarii specialiști. Adaugați acest ingredient la roșii…

- Vitaminele B pot ajuta la prevenirea infecțiilor, pot impacta pozitiv calitatea sangelui prin creșterea numarului de globule roșii și posibil imbunatați funcțiile creierului, digestia și apetitul. Vitaminele B sunt implicate in funcționarea corecta a nervilor, dar și in sanatatea cardiovasculara și…

- Dupa cum bine știu toți agricultorii, usturoiul este ușor de cultivat in scopuri culinare și ca planta insoțitoare care respinge daunatorii din gradina. Dar, sunt puțini cei care știu care sunt cele mai bune soiuri de usturoi pe care sa le crești in gradina ta. Toate aceste soirui sunt aromate si recolta…

- Traim in secolul vitezei, intr-o lume in care, din pacate, stresul este prezent in viața noastra de zi cu zi. Situațiile de la locul de munca, agitația din viața de zi cu zi, traficul și responsabilitațile pe care fiecare le are in viața personala, pot duce la apariția stresului. Cu toate acestea, este…

- Indiferent daca ești incepator in cultivarea roșiilor sau ai deja experiența, trebuie sa știi la cat timp se uda semințele de roșii. Roșiile sunt cele mai populare alegeri pentru legumele cultivate acasa – sunt ușor de crescut, rapid de taiat și produc rezultate delicioase. Ce sa nu faci cand cultivi…

- Roșiile se regasesc in toate piețele și in supermarketuri, dar mulți romani prefera sa le planteze in propria gradina. Aceste legume sunt delicioase și au un gust unic. Insa pentru ca tomatele sa creasca mari și suculente, trebuie sa știți cand se planteaza in gradina, dar și in solarii. Cand trebuie…