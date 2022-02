Quavo a lansat piesa “Shooters Inside My Crib”. Melodia este produsa de Money Montage, Ayo B si CTP. Quavo a fost subiectul unor zvonuri cu privire la urmatorul sau efort solo, un proiect care urmeaza albumul solo de debut “Quavo Huncho” pe care l-a lansat in 2018. “Shooters Inside My Crib” este o melodie in care Quavo reflecta asupra vietii sale, realizand cat de diferita ar fi fost viata lui, daca nu ar fi facut anumite alegeri. Piesa vine insotita de un videoclip in care artistul iși arata distinctiile primite alaturi de Migos, viziteaza bucataria unui restaurant și saloanele in jurul unui…