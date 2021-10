Expertiza Veoneer in fabricarea sistemelor de asistare a soferilor (ADAS) a facut sa fie o tinta de preluare atractiva atat pentru Qualcomm cat si pentru compania canadiana Magna. In luna august, Qualcomm s-a oferit sa preia Veoneer cu o prima de 18,4% fata de o oferta de 3,8 miliarde de dolari facuta de Magna, care fusese acceptata de consiliul de administratie al Veoneer. Veoneer a anuntat intr-un comunicat ca Qualcomm si SWW Partners, un parteneriat de investitii din New York, vor efectua achizitia ls un pret de 37 de dolari pe actiune in numerar. Qualcomm a semnat in acest an un acord de colaborare…