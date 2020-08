QNAP a lansat TS-230, un NAS buget pentru stocare și aplicații multimedia la domiciliu QNAP a adus in Romania un nou model NAS entry level. TS-230 este compact și silențios, fiind dotat cu numeroase funcții multimedia. Este recomandat pentru stocarea zilnica centralizata, backup, partajarea de fotografii și de clipuri video. Toate materialele stocate pe TS-230 pot fi securizate și protejate prin facilitatea „snapshot”. Cuplat cu aplicațiile multimedia și suportul […] The post QNAP a lansat TS-230, un NAS buget pentru stocare și aplicații multimedia la domiciliu appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

