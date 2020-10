Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat disponibilitatea Rusiei de a nu desfasura rachete de croaziera 9M729 Novator in partea europeana a tarii, rachete cunoscute sub indicativul NATO SSC-8, din cauza dezvoltarii carora SUA s-au retras din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF),…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi in cadrul unei conferinte video cu experti internationali in materie de politica externa ca o alianta militara intre China si Rusia nu este necesara in acest moment, dar ar putea exista in viitor.

- Vladimir Putin a raspuns rapid la acuzațiile facute de Emanuel Macron pe tema posibilei otraviri de catre Rusia a opozantului Alksei Navalnii.Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez Emmanuel Macron ca acuzatiile fara fundament formulate impotriva Rusiei in cazul…

- Casa Alba a cerut luni Rusiei sa „respecte suveranitatea” Belarusului, ca raspuns la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a spus ca este gata sa intervina în Belarus daca protestele împotriva puterii degenereaza, potrivit AFP."Rusia trebuie (...) sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat, joi, ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului, dar liderul de la Kremlin a promis ca nu o va folosi decat in caz de necesitate, potrivit agentiei…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…