Putin prevede o criza economica asa cum lumea n-a mai vazut pana acum. De unde porneste totul

Dupa ce SUA au amenintat in repetate randuri Rusia cu impunerea de noi sanctiuni economice, Vladimir Putin spune ca acest protectionism ar trebui descurajat, in conditiile in care ar putea sta la baza declansarii unei noi crize economice severe.



Vladimir Putin a facut aceste declaratii vineri, cu ocazia Forumului Economic International de la St. Petersburg. Mai exact, presedintele rus a spus, citat de Russia Today, ca:



"Sistemului de cooperare multilateral - a carui constructie a durat atatia ani - nu ii mai este permis sa evolueze. Dimpotriva, este distrus intr-o maniera brutala.…