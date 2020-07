Rusii au validat in proportie de 77,92% revizuirea Constitutiei, ceea ce ii permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, potrivit numaratorii finale difuzate joi, rezultat calificat de opozitie drept „mincinos”. Votul „impotriva” a primit 21,27% din sufragii, conform cifrelor oficiale ale Comisiei electorale. Participarea la vot a fost in jur de […] The post Putin, președinte pe viața! SUA acuza manipularea votului uriaș la referenduum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .