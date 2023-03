Presedintele Vladimir Putin a laudat duminica relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia, informeaza AFP, citat de Agerpres.

"Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice", a declarat presedintele Putin intr-un articol publicat de Kremlin in oficiosul guvernului chinez Cotidianul Poporului.

