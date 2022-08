Putin e Roșu împărat… Multe – și in multe feluri – statui trebuie ca are Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, prin lume. Ei, dar una in care e prezentat roșu ca cocoșu’ – cacofonie voita și asumata, ca e din popor, n-a avut pana acum. Pana zilele astea, adica. Intr-un parc din New York, fix la locul de joaca al copiilor, a fost amplasata o sculptura de culoarea roșie care il reprezinta pe Putin așezat pe un tanc. De ce roșie? Sigur ca pot fi multe explicații: ca e comunist, ca aduce cu tancul lui sange și durere, ca e roșu de furie, ca e roșu ca racul, de caldura, ca e, de ce nu indragostit. Sunt doar supoziții.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

