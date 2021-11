Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat, joi, sistemele balistice NATO din Romania si intensificarea activitatilor militare ale Aliantei Nord-Atlantice in Marea Neagra, iar armata rusa a anuntat efectuarea unui nou test cu racheta hipersonica. Activitatile militare ale tarilor occidentale…

- Riscul unui conflict între Occident si Rusia este extrem de mare, pentru prima oara de la încheierea Razboiului Rece, în contextul în care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sâmbata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Statele Unite…

- Vladmir Putin a discutat, joi, cu Angela Mekel și i-a atras atentia asupra "caracterului destabilizator si periculos al actiunilor provocatoare ale fortelor armate americane si ale altor tari din NATO in Marea Neagra", potrivit Kremlinului. La numai o zi de la amenințarile lui Putin, MAPN…

- Vladimir Putin a facut apel joi la Uniunea Europeana sa restabileasca contactele cu Belarus, a anuntat Kremlinul, intr-un moment in care Minskul este acuzat de Bruxelles ca orchestreaza o criza a migratiei la frontiera sa cu Polonia, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul…

- Sosirea unor nave de razboi americane in Marea Neagra in sprijinul aliaților din NATO a starnit din nou furia președintelui rus Vladimir Putin. Președintele rus a declarat ca una dintre nave se afla in „vizorul” armatei ruse. Aceasta mutare a americanilor adancește și mai mult tensiunile din Crimeea,…

- Rusia este gata sa atace navele și litoralul Romaniei, folosind noile tipuri de arme instalate in peninsula Crimeea. Forțele militare ale Rusiei din peninsula Crimeea se antreneaza pentru a ataca navele de suprafața straine din Marea Neagra. Aceasta informație a fost transmisa ieri de presa de stat…