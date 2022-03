”Pentru a cumpara gaze naturale rusesti, ei trebuie sa deschida conturi in ruble in banci rusesti”, declara Putin joi, intr-un discurs, in fata unor oficiali, transmis in direct. ”Din aceste conturi vor fi platite gazele naturale rusesti incepand de la 1 aprilie. Daca nu se fac plati in acest fel, vom considera acest lucru o incalcare de catre client a obligatiilor pe care le are”, spune el. Cumparartorii de gaze naturale rusesti este necesar sa deschida conturi speciale la Gazprombank, banca Gazprom, controlata de stat, pentru ca valuta sa fie schimbata in ruble la plata facturii, potrivit unui…