Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul va supraveghea soarta deputatul ucrainean, Viktor Medvedciuk, reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Autoritațile de la Moscova au indemnat politicienii europeni, la fel, sa urmareasca situația. Despre aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite…

- Din 600 de politisti, cam 200-300 vor mai ramane in structura de politie transporturi feroviare, in districtele federale Volga si Ural. Reducerea numarului vine pe fondul unei „reorganizari a schemei de personal", scrie publicatia rusa URA, care citeaza surse oficiale. Pe langa asta, conform unui ordin…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a numit drept „huliganism” acțiunile angajatei Channel One, Marina Ovsyannikova, care a aparut in studio in timpul unei transmisiuni in direct cu un afiș impotriva razboiului dus de Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Serviciile rusesti de informatii au comis greseli „uimitoare“ incurajand invazia, susține profesorul german Carlo Masala. Expert militar si profesor de politica internationala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, Carlo Masala spune intr-un interviu acordat Tagesspiegel, ca o ocupare a Ucrainei este…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat ca Vladimir Putin primește informații despre pierderile Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei, dar nu poate raporta public numarul celor uciși.

- "Am spus mereu ca dupa incheierea exercitiilor (...) trupele se vor intoarce in garnizoanele lor de origine. Tocmai aceasta are loc acolo, este un proces obisnuit", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Potrivit lui Peskov, Moscova urmeaza sa organizeze alte "exercitii…

- O eventuala decizie a Ucrainei de a renunta la ambitia de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice ar reprezenta un raspuns adecvat la solicitarile Rusiei si ar facilita depasirea crizei, a anuntat luni Administratia Vladimir Putin. "Se subintelege ca un angajament confirmat al Ucrainei,…

- Autoritațile au organizat exerciții in școlile din Ucraina, prin care ii pregatesc pe elevi pentru alertele de bombe. Mișcarea are loc dupa ce o serie de alerte de bomba falsa au forțat anul acesta evacuarea școlilor din capitala Kiev și din alte orașe. Cat de mult exploziv poate ține aceasta bufnița…