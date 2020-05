Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Amphan a lovit coasta de est a Indiei. In cursul nopții a plouat, iar vantul a batut in rafale de pana la 120 de kilometri pe ora, doborand o mulțime de copaci. Autoritatile din Assam, India, au emis inca de marti o alerta sporita de furtuna.

- UPDATE – India a inceput sa evacueze milioane de oameni de-a lungul coastei sale estice, inaintea unui super-ciclon din Golful Bengal. Furtuna este de asteptata sa loveasca maine Bengalul de Vest si statele Orissa (Odisha). Peste 20 de echipaje de salvare au fost deja operationalizate, iar alte cateva…

- Un ciclon puternic format in Golful Bengal se indreapta spre granița dintre India și Bangladesh, avand o forța capabila sa cauzeze distrugeri majore in statele asiatice care inca se lupta cu pandemia de coronavirus ... The post Un super taifun se indreapta spre uscat și amenința cu distrugeri uriașe…

- Peste 1.000 de persoane au fost spitalizate joi dimineata in orasul Visakhapatnam din sud-estul Indiei in urma unei scurgeri de gaz la o uzina chimica, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP.'Cel putin 1.000 de persoane din zone situate in jurul scurgerii de gaz au fost aduse la diferite…

- O comisie oficiala americana a recomandat marti inscrierea Indiei pe lista neagra a tarilor amenintate de sanctiuni pentru nerespectarea libertatii religioase, din cauza unei "deteriorari drastice" sub guvernul lui Narendra Modi, noteaza AFP, Avizul acestei comisii asupra libertatii religioase la nivel…

- Cel puțin 20 de persoane au fost arestate in sudul Indiei pentru ca au intervenit violent sa previna inmormantarea unui doctor renumit care a murit din cauza COVID-19, transmite BBC. Oamenii care locuiau in vecinatate se temeau ca ingroparea oamenilor decedați ca urmare a infectarii ar duce la raspandirea…

- Lipsa de echipamente medicale de protectie din India ii obliga pe unii medici sa foloseasca pelerine de ploaie si casti de motocicleta in lupta contra coronavirusului, evidentiind starea precara a sistemului public de sanatate inainte de preconizata crestere a numarului de cazuri de COVID-19 din aceasta…

- Dupa trei amanari, o instanta din capitala Indiei a programat pe 20 martie executia a patru condamnati pentru un viol in grup urmat de moartea victimei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Conform deciziei tribunalului din Delhi, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta si Akshay Thakur urmeaza sa fie…