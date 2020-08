La sfarșitul Comitetului Național Executiv (CExN) al PSD, purtatorul de cuvant al partidului Lucian Romașcanu a avut o ieșire nervoasa la adresa jurnaliștilor care ieșisera din sala. ”O sa primeasca o p… in c… toți”, a spus oficialul PSD, potrivit știrileprotv.ro. Lucian Romașcanu nu știa ca microfoanele sunt pornite și a comentat gestul jurnaliștilor prezenți […] The post Purtatorul de cuvant al PSD și-a cerut scuze pe Facebook dupa ce a injurat ca la ușa cortului in prezența jurnaliștilor. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .