Purcari Wineries Group, singura vinarie din Europa de Est listata la bursa, la a 3-a aniversare de la listare

Purcari Wineries Group ("Purcari") sarbatoreste in luna februarie trei ani de la listarea in cadrul Bursei de Valori din Bucuresti. In toata aceasta perioada, Purcari a lansat 15 produse noi la nivel de grup si ramane cel mai mare exportator de vinuri din Republica Moldova, brandurile sale fiind desemnate cu 121 medalii la cel mai prestigios concurs de vinuri din lume, Decanter World Wine Awards. Conform raportului ARIR din ianuarie 2021, Grupul a inregistrat cel mai inalt scor VEKTOR in anul 2020, obtinand 10 puncte din 10 la indicatorul privind comunicarea cu investitorii.



Pe 15 februarie…