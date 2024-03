Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europana, conform Bursa.ro.Ciuca…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a afirmat luni seara ca George Simion, președintele partidului extremist AUR din Romania, este implicat intr-un efort de destabilizare a Republicii Moldova. Declarația premierului vine in contextul prelungirii interdicției de intrare in țara pentru Simion,…

- Premierul de la Chișinau, Dorin Recean, a declarat ca Rusia nu reprezinta o amenințare directa pentru țara sa, afirmand ca „atat Ucraina, cat și unele state NATO și-au consolidat suficient capacitațile de aparare in zona”.

- Intr-un demers care subliniaza ingrijorarea tot mai mare care vizeaza presupusele legaturi cu Rusia ale lui George Simion, liderul partidului AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor), premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa ceara oficial explicații autoritaților ucrainene și moldovenești cu privire la interdicțiile…

- Doua instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de romani care au facut cariera la București și și-au luat ulterior cetațenia moldoveneasca. E vorba despre Banca Naționala de la Chișinau și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor. In paralel, mai mulți experți romani de nivel inalt…