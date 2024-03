Președintele Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, a ținut sa laude Romania și special Cluj-Napoca inaintea Congresului PPE. Romania este considerata o poveste de succes in plan economic, iar orașul Cluj-Napoca este asemanat, intr-o anumita masura, cu Silicon Valley-ul Europei, a declarat miercuri la București președintele Partidului Popular European , Manfred Weber. La conferința de presa, Manfred Weber a subliniat ca in viitorul sau mandat, Partidul Popular European va acorda o atenție deosebita satelor, orașelor și regiunilor din Europa. Impreuna cu eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan…