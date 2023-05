Stiri pe aceeasi tema

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a incantat pe moldoveni cu o noua inițiativa - crearea unui "minister al adevarului", ca in romanul distopic "1984" al lui George Orwell, considera fostul presedinte moldovean, Igor Dodon, transmite TASS.

Partidul Unitații Naționale a decis, la congresul extraordinar organizat pe 28 mai 2023, sa demareze negocieri cu Partidul Liberal Democrat din Moldova, in vederea fuzionarii celor doua formațiuni.

Armata indiana a evacuat 7.500 de oameni din locuintele lor, in statul nord-estic Manipur, din cauza ciocnirilor dintre grupuri etnice, noteaza Rador.

Oleg Vasnețov, ambasadorul Federații Ruse la Chișinau, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), in urma declarațiilor denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa Republicii Moldova și Uniunii Europene, relateaza TV8.md.Anunțul vine dupa ce vicepreședintele Consiliului…

Partidul Șor va elabora și va inregistra in Parlament un proiect de lege ce prevede „sistarea oricaror procese integraționiste" in Republica Moldova, precum aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Anunțul a fost facut de deputatul fugar, Ilan Șor, potrivit caruia R. Moldova noastra ar avea nevoie de…

Fostul șef de stat, Igor Dodon, soția acestuia, Galina Dodon, și un medic de familie, vor ajunge pe banca acuzaților, fiind acuzați de fals in acte in cazul certificatului medical, in baza caruia Igor Dodon ar fi dorit sa paraseasca Republica Moldova. Anunțul a fost facut de Procuratura Anticorupție.

Incidente grave la Chișinau: Protestatarii pro-ruși au incercat sa intre in sediul Guvernului. O parte, scrie presa moldoveneasca, inclusiv Newsmaker, a incercat sa patrunda in sediul guvernului, potrivit epicnews.ro . Dupa ce au fost opriti de politie, manifestantii s-au indreptat spre primarie. Cativa…