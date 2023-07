Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Marii Britanii a respins cererea de extradare formulata de Romania pentru omul de afaceri Gabriel Popoviciu.Aceasta decizie finala a Curții Supreme, ca raspuns la apelul Romaniei impotriva unei decizii anterioare de a refuza extradarea lui Popoviciu catre Romania, inseamna ca, dupa…

- In martie, Inalta Curte din Tokyo a ordonat o revizuire a procesului lui Iwao Hakamada, in prezent in varsta de 87 de ani, care a petrecut peste patru decenii pe "culoarul mortii" dupa ce a fost condamnat la pedeapsa capitala in 1968 pentru un cvadruplu asasinat.Luni, procurorii au declarat la Tribunalul…

- Condamnarea lui Gabriel (Puiu) Popoviciu la sapte ani de inchisoare a fost suspendata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins contestatia DNA la decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti in urma cu o luna. De asemenea, instanta a mai hotarat rejudecarea cauzei . Inalta Curte…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan , a declarat luni, dupa ședința conducerii centrale a partidului, ca premierul Marcel Ciolacu nu are de ce sa refuze numirea in funcția de SGG a lui Mircea Abrudean daca a acceptat sa aiba in Guvern un fost condamnat, cu referire la vicepremierul PSD, Marian…

- Curtea deApel Bucuresti a dispus vineri suspendarea executarii condamnarii de 7 ani inchisoare primita in 2017 de omul de afaceri Puiu Popoviciu pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal impotriva lui Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, ca urmare a prescrierii faptelor in dosarul Microsoft, unde era acuzat de spalare de bani, informeaza Agerpres.Completul…

- Poliția Capitalei a demarat procedurile de arestare pe numele lui Darius Valcov, deși acesta, conform unor surse, se afla de mult in Milano. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- Fostul ministru al Finanțelor Darius Valcov, considerat candva „eminența cenușie” a PSD, a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție, la 6 ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de infracțiuni de corupție. Presa din județul Dolj relata, insa, inca din 2020, ca…