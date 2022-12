Publicitatea la suplimente alimentare încurajează abuzul de alimente în perioada sărbătorilor de iarnă Asociația Farmaciilor Independente (AFI) Ethica trage un semnal de alarma legat de publicitatea excesiva vizand suplimentele pentru sistemul digestiv in perioada sarbatorilor de iarna, care ofera iluzia ca acestea rezolva toate tulburarile digestive, incurajand astfel abuzul alimentar. ”Ecranele televizoarelor și undele radiourilor sunt saturate in aceasta perioada de reclame care promit rezolvarea disconfortului gastric, abdominal și protecția ficatului in perioada sarbatorilor de iarna. Majoritatea funcționeaza intr-o ecuație logica simpla: faci un exces alimentar, iar ulterior suplimentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima etapa a controalelor tematice desfașurate de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au realizat 2.360 de controale, in urma carora au fost acordate 155 de amenzi contravenționale, in…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Primaria Orașului Gaești acorda pachete cu produse alimentare pentru mai multe categorii sociale. Anunțul a fost facut de primarul urbei gaeștene, Grigore Gheorghe, saptamana trecuta. Potrivit edilului, vor primi pachete urmatoarele persoane: – persoanele cu pensii de…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomanda cetatenilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate/inregistrate sanitar veterinar. Astfel, vor avea certitudinea ca atat carnea, cat si alte produse de origine animala sau non-animala…

- Inspectorii sanitar veterinari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj recomanda cetatenilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate – inregistrate sanitar veterinar. Astfel, vor avea certitudinea ca atat carnea, cat si alte…

- Lidl Romania continua sa se implice activ alaturi de clienții sai in combaterea risipei alimentare și in acțiuni de sprijinire a comunitaților defavorizate și organizeaza o noua colecta de alimente in 212 magazine din 90 de localitați, in parteneriat cu rețeaua Bancilor pentru Alimente din Romania.…

- V.S. Deși mai avem aproape doua luni pana la Sarbatorile de Iarna, cine dorește sa asculte, pe 7 decembrie, incepand cu ora 20:00, colinde cantate de Paula Seling, trebuie sa iși procure din timp biletele la concert. La categoria VIP mai sunt doar 17 bilete, deși costa 145 de lei bucata. Restul locurilor…

- Cel mai mare parc de Craciun din București este pregatit pentru primirea vizitatorilor de Sarbatori. Va putea fi admirat de catre bucureșteni inca de la finele lui noiembrie. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, un parc din Sectorul 6 al Bucureștiului se va transforma intr-un loc de poveste, ideal…

- Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a reprezentat 74,1% din populatia rezidenta a Romaniei in anul 2021, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane, reprezentand…