- "O șosea din Ungaria… un șofer in live pe Facebook… 9 persoane decedate… mai mulți copii orfani! STOP! E prea mult… demult este prea mult!", se arata intr-o postare pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca noua persoane au murit in accidentul produs in Ungaria si ca pana in prezent s-a stabilit ca patru dintre victime sunt de cetatenie romana, existand indicii ca si restul ar fi cetateni romani, insa procedura de identificare se afla inca in curs de desfasurare…