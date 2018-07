Psiholog: 10 lucruri pe care un om inteligent NU le face

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care stresul reprezinta un factor perturbator tot mai raspandit, armonia de cuplu este cautata de tot mai multi parteneri, care au inteles mai mult ca oricand necesitatea unui psiholog in tot acest proces. In opinia psihologului Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul…

- Dezvoltarea și educația copiilor noștri au devenit unele din prioritațile vieții noastre, balansand intr-o utila masura jobul și hobby-urile. Cu toate acestea, in opinia psihologului Alexandru Pleșea, educația primita in scoala, acasa și pe strada reușește sa le dezvolte doar inteligența cognitiva,…

- Simptomele care apar in cazul depresiei sunt forme mai puțin obișnuite de comportament, iar acestea sunt: culpabilitatea, probleme cu somnul, atacuri de panica, nesocializare, lipsa de concentrare continua, lipsa de chef de viața, ganduri de griji repetitive, pierderea interesului pentru hobby-uri,…

- Orice metoda neobișnuita de comportament are doua moduri de funcționare: 1) te face sa-ți vezi neputința și sa iți devina profesor, ca sa inveți din ea 2) te asociezi, o lași sa fie, vorbești și gandești mecanic despre ea, fara sa faci nimic s-o schimbi. "E ca și cum treci pe…

- Faima (vanitatea, egoul) și umilința (smerenia) sunt doua atitudini diferite, in opozitie chiar, care il ajuta sau il indeparteaza pe om de el insusi. Faima este ceea ce vrem sa fie transpusa din afara noastra in interiorul nostru, iar de cealalta parte, umilinta are legatura cu starile…