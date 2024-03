Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa schimbe regulile pentru companiile de ridesharing printr-o ordonanta de urgenta, care va duce la reducerea drastica a numarului celor care fac transport alternativ. Regulile pentru companiile care fac transport alternativ s-ar putea schimba de saptamana viitoare daca ordonanta de urgenta…

- Aeroportul Internațional Craiova face o investiție piperata pentru cumpararea unei mașini care sa ofere condiții de transport VIP. De curand a scos la licitație contractul, iar valoarea acestuia depașește 140.000 de euro, fara TVA. Investiția ar aduce bani in bugetul aeroportului Aeroportul Internațional…

- Carmen Tiderle scrie poezii „cu prostii”, haioase, pe dos și adaptate copiilor de astazi. Publicația Școala 9 a vorbit cu ea despre ce ne poate ajuta sa avem idei, despre blocajele creative și despre importanța aberației ca motor pentru imaginație. Ce s-ar intampla daca in loc de tema „cum a fost vacanța…

- Victor Ponta a dezvaluit ca e intrebat foarte des daca are de gand sa candideze la alegerile locale din 2024.„Sunt intrebat mereu. Imi face placere sa vad ca, deși nu mai sunt intr-o funcție de conducere din 2015, de aproape noua ani, apar in sondaje pentru diverse funcții. Asta inseamna doua lucruri.…

- Proprietarii unui anumit tip de mașina ar putea plati o taxa speciala, dar nu din cauza poluarii sau consumului, așa cum s-ar fi așteptat. An de an, lațimea mașinilor comercializate in Uniunea Europeana crește și mai mult de jumatate din mașinile vandute in UE au peste 1,80 m. Parcarile au ramas prea…

- Intr-o interpretare pragmatica, unii credincioși au considerat ca de vreme ce mașina de spalat sau aspiratorul smart desfașoara activitatea respectiva, nu reprezinta o incalcare a dogmelor bisericești.De cealalta parte, preoții susțin ca interpretarea este simplista și eludeaza semnificația profunda…

- In zilele noastre, șoferii se confrunta cu o dilema frecventa in sezonul rece: sa incalzeasca sau sa nu incalzeasca motorul mașinii inainte de a porni la drum? Afla care varianta este mai buna pentru longevitatea autoturismului tau! Cum incalzesc șoferii motorul mașinii pe timp de iarna? Incalzirea…

- FOTO VIDEO| Familie aflata In vacanța, ajutata de jandarmii montani din Alba dupa ce mașina cu care se deplasa a derapat in șanț FOTO VIDEO| Familie aflata In vacanța, ajutata de jandarmii montani din Alba dupa ce mașina cu care se deplasa a derapat in șanț Aseara, in urma unui apel la 112, patrula…