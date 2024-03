Aeroportul Internațional Craiova cumpără o mașină pentru servicii de transport de lux Aeroportul Internațional Craiova face o investiție piperata pentru cumpararea unei mașini care sa ofere condiții de transport VIP. De curand a scos la licitație contractul, iar valoarea acestuia depașește 140.000 de euro, fara TVA. Investiția ar aduce bani in bugetul aeroportului Aeroportul Internațional Craiova intenționeaza sa cumpere un autovehicul de lux prin intermediul caruia sa poata oferi servicii de transport superioare atunci cand are solicitari de acest gen. Așa ca pune la bataie 707.000 de lei, fara TVA, pentru ca aeroportul sa dispuna de acest serviciu. „Avand in vedere proiectele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

