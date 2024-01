„Pele” Buga, director sportiv la SR Brașov Cu peste 300 de prezențe in tricoul galben-negru, Mugurel Buga revine acasa dupa ce a imbracat tricoul celor de AFC Harman sau Corona Brașov in finalul carierei de jucator. Acesta va ocupa poziția de director sportiv in cadrul SR Brașov, au anunțat reprezentanții clubului. „Ma bucur ca m-am alaturat acestui proiect și chiar daca este un moment greu cu siguranța il vom depași. Obiectivul pana la vara este salvarea de la retrogradare, iar anul viitor promovarea fara doar și poate. In aceasta perioada vom incerca sa ne intarim, sa facem un lot mai puternic pentru a avea rezultate cat mai bune. Știu… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

