Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca trebuie sa gaseasca o femeie independenta cu legaturi la Bruxelles care sa deschida lista la europarlamentare, dar și un independent pentru Primaria Capitalei. In plus, trebuie sa tranșeze și cele mai recente adeziuni ale primarilor PNL la PSD.Dupa ce s-au jucat cu calendarul…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Covasna, despre primarii si viceprimarii PNL din Timis care vor candida din partea PSD si daca acest lucru nu duce la tensiuni in coalitie. „O sa stam de vorba in coalitie in urmatoarea saptamana sa vedem exact ce se intampla.…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu vor face declarații de presa miercuri, la ora 19.00, dupa o zi intreaga de negocieri. Urmeaza o ședința comuna deciziva intre liderii celor doua partide.Informațiile neoficiale indica o comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare, programate sa aiba loc pe 9…

- "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis va avea un nou director, in persoana lui Florin Ardelean. Cu toate ca potrivit impartirii politice postul apartinea PNL, s-a mers pe varianta unui profesionist din interior, Ardelean fiind inspector superior in DSP Timis. Florin Ardelean o inlocuieste in functie…

- Rețelele electrice din Timis si Caras-Severin vor beneficia de investiții de 115,69 milioane de lei, cu TVA. Sunt doua contracte cu finanțare nerambursabila, realizate Compania Rețele Electrice Banat, parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat, prin Fondul de Modernizare.…

- PNL Timiș il critica pe Alfred Simonis, despre care afirma ca a refuzat invitatia fortelor democratice din Serbia si a participat la o actiune electorala a unui partid pro-rus. Șeful interimar al Camerei a venit cu precizari pentru „Adevprul” despre toata situația generata de vizita in țara vecina.

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, arata ca, in timp ce liderii actualei coalitii PSD-PNL maresc taxele si impozitele, cheltuielile inutile continua. De exemplu, bugetul Senatului a fost majorat, motiv pentru care Trifan nu l-a votat. Majorarea bugetului Senatului, in timp ce premierul Marcel Ciolacu…