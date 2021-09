PSD votează moțiunea USR PLUS AUR Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, ca PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna USR și AUR moțiunea, iar PSD voteaza și pica guvernul. Sa semneze ei impreuna moțiunea sa o depuna […] The post PSD voteaza moțiunea USR PLUS AUR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

