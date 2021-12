PSD va da prefectul Bucureștiului. Cum s-au împărțit posturile în Coaliție ​PSD, PNL și UDMR și-au împarțit posturile de prefecți, cel de la București revenind social-democraților. &"​Acolo unde este președinte de Consiliu Județean va fi si un prefect de la același partid. Pot sa existe una sau doua excepții, dar asta e regula de baza. La București va fi prefect de la PSD&", a declarat la finalul ședinței Coaliției președintele PNL, Florin Cîțu.



La rândul sau, Macel Ciolacu, liderul PSD, a precizat ca numirile noilor prefecți se vor face saptamâna viitoare.



Astfel, potrivit împarțirii agreate PSD va avea 21 de prefecți, PNL…

