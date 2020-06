PSD umilește Guvernul: PNL a ajuns să fie sinonim cu ”păcănelele, nesimțirea și lăcomia” ”Nu-i de ajuns ca au cel mai mic pachet financiar anti-criza din Europa, nici bruma de bani promisa firmelor romanești n-ajunge la timp sa salveze locuri de munca! Iși bat joc de economie cu o inconștiența care sperie o țara intreaga. Programul IMM Invest a devenit o fantoma in care nu mai crede nimeni. Chiar Orban și Cițu l-au decredibilizat cat au putut. Sa anunți acum doua luni, in fața Parlamentului ca 5.000 de firme au credite aprobate, iar azi sa te lauzi ca sunt... 4.700 - asta arata seriozitatea guvernarii liberale!”, scrie PSD pe facebook. Totodata, social democrații atrag atenția ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

