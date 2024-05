Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Administratie critica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, apreciind ca Guvernul promoveaza o politica salariala discriminatorie si „isi manifesta dispretul fata de promovarea unui dialog social constructiv”,…

- Declarația ciudata a lui Ciolacu „Domnul Cirstoiu nu e un criminal, iertati-ma! Inteleg campania… dom-le, e un medic de exceptie e un decan la UMF, un om care si-a cladit profesional tot ce se poate, este solicitat si in Romania si in strainatate pentru operatii si nu face operatii simple. Haideti sa…

- Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, a declarat ca Marcel Ciolacu „convinge ca premier”. „Ca premier ma convinge Marcel Ciolacu. Cred ca domnul din dreapta (Nicolae Ciuca – n.r) are toate datele pentru a fi președinte. Domnul Ciolacu este foarte bun ca premier. Conduce foarte bine Guvernul”, a declarat…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus vineri lista pentru europarlamentare. Inainte sa mearga la sediul BEC, s-au oprit la noul sediu al alianței, cladirea care in urma cu 10 ani era sediul USL, transmite Digi 24. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasa. Cele doua…

- Silviu Macovei afirma, intr-un comunicat de presa, ca guvernul condus de Marcel Ciolacu are „planuri mari” pentru compania Antibiotice Iasi si ca unitatea ieseana „este pe cale sa devina un jucator major in lumea medicamentelor noi si avansate”. „Este esential sa echilibram nevoia de acces la medicamente…

- Titlurile companiei miniere Gabriel Resources sunt pe cale sa deschida cu o scadere de 95,41% luni, pe bursa din Toronto, arata datele de prevanzare, publicate cu puțin timp de inainte de deschiderea oficiala a tranzacționarii. Vineri, compania incheia cu 0,87 dolari pe acțiune, iar luni valoarea indicata…