- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, duminica seara la Antena 3, ca mitingul organizat de partidul sau ar trebui sa fie un mesaj pentru NATO și Uniunea Europeana, despre care a spus ca ar trebui sa-și asume raspunderea pentru finanțarea „statului paralel"

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus in discursul sustinut in Piata Victoriei, in care i-a salutat pe "inflitratii satatului paralel", ca oamenii din strada sunt “vointa populara exprimata de lege si Constitutie”. Dragnea a definit statul paralel ca fiind “un sistem care foloseste institutiile statului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de afirmații dure in ședința deputaților PSD. El susține ca știe inca de anul trecut ca exista acest plan al ”statului paralel” de a-l sprijini pe Victor Ponta pentru a rupe PSD.”Știu inca de anul trecut ca sunt colegi care au fost pe lista…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…

- E razboi total intre presedintele Klaus Iohannis si seful PSD Liviu Dragnea. Dupa ce seful statului l-a atacat dur pe Dragnea pentru vizita in Israel, seful Camerei Deputatilor i-a dat replica. In direct la Antena 3, Dragnea i-a spus lui iohannis ca nu scrie nicaieri in Constitutie ca doar seful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, sustinand ca Tudorel Toader ii pregateste "terenul" liderului PSD,…