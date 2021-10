PSD s-ar fi înțeles cu AUR! Miza: anticipatele Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, ca s-a inteles cu AUR sa sustina un „guvern de specialisti” care sa gestioneze tara pana la alegerile anticipate din primavara. „E posibil ca pana la consultari sa se creioneze o majoritate care doreste alegeri anticipate”, a anuntat Ciolacu. „Majoritatile intr-o democratie hotarasc. O majoritate a hotarat ca domnul Citu sa plece acasa. Tot majoritatile hotarasc ce fac de acum incolo. Daca vrem sa intram intr-un balci politic cu propuneri mascate ca sa ajunga Citu, cu o mascarada in timp ce romanii au cu totul si cu totul alta agenda.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

