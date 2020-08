Stiri pe aceeasi tema

- Am ieșit din starea de urgența pentru ca așa spuneau sondajele și nu se iau masuri mai aspre pentru ca sondajele arata ca poporul nu le susține.Teoretic, sondajele de opinie ar putea exprima voința poporului la un anumit moment dat. Dar numai teoretic și, deseori, complet manipulabil. Sondajele de opinie…

- Analistul politic Cozmin Gușa a vorbit, sambata, la Romania TV, despre infectarea cu noul coronavirus a lui Marcel Pavel, despre care spun ca este o farsa."Este victima unui joc subteran si a unei farse. Vedeți cat de isterizați au devenit oamenii, totul exemplificat prin ceea ce i se intampla…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat au postat pe o rețea sociala un mesaj potrivit caruia redeschiderea gradinițelor ar fi devenit noua farsa a liberalilor. ”Redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara in care guvernarea refuza dublarea alocațiilor pentru copii. Zilele prostiei…

- Social-democrații susțin ca redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara in care guvernarea liberala refuza dublarea alocațiilor pentru copii.„Zilele prostiei PNL continua sa faca victime!”, a punctat PSD. „Redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara…

- "De ce spun taiere? Deoarece orice scenariu sub procentul de 40% (cunoscut in comunicarea publica) sau majorare de valoare de punct de pensie la 1775 de lei (prevazuta in lege) este, de fapt, o amputare de venituri pentru pensionari si nu o crestere. Fata de propunerea PSD, de majorare cu 40%, Guvernul…

- ”Starea de urgenta s-a incheiat! Cu totii stim ca in aceasta perioada multe din drepturile si libertatile noastre au fost suprimate. Mi s-ar parea normal ca atat Presedintele Romaniei, cat si Prim-ministrul sa fie obligati printr-o lege sa vina in fata Parlamentului pentru a prezenta motivele pentru…

- Curtea Constitutionala s-a aflat saptamana trecuta in centrul unor aprinse dispute, Mai intai pe tema anularii amenzilor date in perioada starii de urgenta, iar ulterior pe fondul unei decizii luate de CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului) care a stabilit ca Romania a incalcat dreptul la un proces…

- Iata de ce pot afirma, cu toata raspunderea, ca Guvernul PNL ne prezinta, deliberat, o imagine falsa despre pandemie ! Comunicatele livrate zilnic de Grupul de Comunicare Strategica sunt pline de gogoși, din ce in ce mai mari și mai umflate. De regula, ni se spune așa: „Pana acum, N persoane diagnosticate…