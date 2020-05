PSD propune un plan de relansare economică PSD propune un plan de relansare economica, ce cuprinde 28 de masuri economice si sociale si 4 obiective pe termen scurt si mediu, si anume repornirea economiei, protejarea locurilor de munca, protejarea puterii de cumparare si stimuli economici.



In acest sens, potrivit documentului intitulat "Repornim Romania", PSD propune acordarea pentru angajatori a 2.250 de lei timp de 3 luni si 1.000 de lei pentru fiecare persoana care revine la munca pentru aceeasi perioada, cu conditia mentinerii locului de munca timp de cel putin un an de la data incetarii subventiei.



De asemenea,…

Sursa articol: agerpres.ro

