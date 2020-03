PSD: Prin ascunderea adevărului se creează o percepţie de falsă siguranţă;românii au dreptul să ştie ce se petrece cu viaţa lor PSD considera ca prin ascunderea adevarului se creeaza o perceptie de falsa siguranta care afecteaza grav nivelul de conformare voluntara a cetatenilor la restrictiile impuse de Guvern in contextul starii de urgenta si solicita o serie de date ''foarte exacte'' cu privire la epidemia de coronavirus in tara noastra. "Ascunderea situatiei reale de catre Guvern reprezinta un act incalificabil si cu urmari grave asupra sanatatii tuturor. Romanii au dreptul sa stie ce se petrece cu viata lor. Guvernul nu poate cere tuturor sa stea in case, dar sa le ascunda adevarul. In plus, prin ascunderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

