PSD păstrează mandatul de primar Victor Dragușin Candidatul PSD Victor Dragusin a obtinut functia de primar in Alexandria cu un numar de 7.485 voturi, ceea ce inseamna 50,56% din totalul celor 14.804 de voturi valabil exprimate, conform datelor partiale ale AEP, preluate de Agerpres. “Va multumesc pentru increderea acordata si astazi! Va multumesc tuturor celor ce ati acordat votul dumneavoastra continuitatii, dezvoltarii […] The post PSD pastreaza mandatul de primar Victor Dragușin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

