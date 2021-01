PSD: Noua putere scoate 34 de miliarde de lei din buzunarele populaţiei Noua putere scoate 34 de miliarde de lei din buzunarele populatiei, prin decizii care stopeaza cresteri de venituri prevazute la buget, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a PSD.



"34 de miliarde de lei scoate noua putere, in 2021, din buzunarele populatiei, prin decizii ce stopeaza cresteri de venituri prevazute de lege! In "Guvernarea Anti-Populatie", veniturile romanilor scad doar ca sa creasca profiturile clientelei de partid! Defalcat, Dreapta ia 20 de miliarde lei de la bugetari si de la pensionarii militari, plus 10,4 miliarde lei de la pensionarii civili si 3,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

