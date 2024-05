Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic spunea la conferința de presa de vineri ca va trimite in teren cei mai buni jucatori pe care-i are la dispoziție in jocul... The post Rednic s-a ținut de cuvant, folosește formula de baza. Rareș Pop incepe pe banca cu Dinamo appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dennis Man (25 de ani) a fost unul dintre artizanii promovarii Parmei in Serie A, dupa trei sezoane disputate in eșalonul secund al Italiei. Internaționalul roman a avut o stagiune foarte buna in tricoul „crociato”, motiv pentru care managementul formației din Emilia-Romagna dorește sa-i prelungeasca…

- Delia, apariție de senzație in parc. Vedea surprinde din nou și dovedește ca nu ține cont de nimeni și nimic atunci cand vine vorba despre ea. A lasat frau liber imaginației și s-a filmat așa in plina zi. Cum a putut sa apara celebra artista in public. Delia, apariție de senzație pe Internet Delia este…

- In cadrul proiectului sau de monitorizare a calitații aerului, Asociația Club Științific Turda in parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Viteazul” a desfașurat o serie de masuratori in salile de clasa. Rezultatele au fost ingrijoratoare: valori ridicate ale concentrației de dioxid de carbon (CO2) au…

- Elevii polonezi au scapat de facut teme obligatorii acasa. Guvernul condus de Tusk s-a ținut de promisiunea facuta la ultimele alegeri parinților care au denunțat o oboseala cronica a școlarilor. Profesorii, insa, sunt nemulțumiți.

- Peste jumatate dintre elevii claselor a XII-a (56,73%) nu au reușit sa promoveze simularea examenului de bacalaureat, procentul de reușita la nivelul județului fiind de 43,27%.Este un rezultat mai slab decat cel obținut anul trecut, cand 51,88% dintre elevii testați obțineau peste 6, media minima ...

- Farul Constanța a caștigat vineri seara prima partida a play off-ului SuperLigii la fotbal masculin. Constanțenii au invins pe Rapid București, in Giulești, cu 2-1. Louis Munteanu a marcat golurile victoriei, in timp ce Rapid a jucat in 10 oameni din min

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat dupa ce rapidiștii au anunțat ca au dat o peluza intreaga galeriei conduse de Gheorghe Mustața. Oficialul roș-albaștrilor spune ca FCSB a primit doar 5.400 de bilete, cifra care reprezinta 42% din capacitatea unei peluze…