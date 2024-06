Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (31 de ani), capitanul Romaniei a fost omul meciului in partida istorica Romania – Ucraina 3-0. Stanciu a deschis scorul cu o execuție extraordinara din afara careului, direct in vinclul porții lui Lunin. „Cred ca, dupa nașterea fetițelor, e cea mai fericita zi, atat din viața mea, cat…

- Nicolae Stanciu, 31 de ani, a marturisit ca tocmai a marcat golul carierei, azi, la Euro 2024, acea execuția senzaționala ce l-a paralizat pe Lunin și a nimicit Ucraina (scor 3-0). La conferința de presa ce-a urmat partidei, liderul naționalei a avut un mesaj pentru jurnaliști, pentru fani, pentru toți…

- Romania a caștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, in primul meci al grupei E de la EURO 2024. Meciul s-a desfașurat pe stadionul Allianz Arena din Munchen, iar UEFA a estimat ca au fost in jur de 30.000 de suporteri ai Romaniei pe stadion. „Tricolorii” au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae…

- Romania a inceput perfect meciul cu Ucraina, din prima etapa a Grupei E de la EURO 2024. "Tricolorii" au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae Stanciu, servit decisiv de Dennis Man. Man a recuperat posesia dupa o pasa greșita a lui Lunin, i-a pasat lui Stanciu, care a reluat din prima de la…

- Claudiu Niculescu, fostul mare atacant de la Dinamo, a fost impresionat de golul lui Nicolae Stanciu din meciul Romania - Ucraina, de la EURO 2024. Recunoscut pentru șuturile sale impresionante de la distanța, Niculescu e de parere ca execuția lui Stanciu e cea mai frumoasa de la acest EURO pana in…

- Nicolae Stanciu (31 de ani), capitanul echipei naționale, a marcat un gol fabulos pentru Romania in meciul cu Ucraina, primul la EURO 2024. Stanciu a primit mingea de la Dennis Man, care a recuperat in terenul advers. Nu a stat pe ganduri și a tras direct in vinclul. Lunin, portarul lui Real Madrid,…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste selectionata Ucrainei, luni, de la ora 16.00 (Pro TV), la Munchen, in prima sa partida de la Campionatul European din Germania. In celelalte doua partide din Grupa E, Romania va infrunta selectionatele Belgiei, pe 22 iunie – la Koln, si Slovaciei, pe 26 iunie –…

- Presa engleza a reacționat dupa ce Ucraina s-a calificat la Euro 2024 și a completat grupa E, din care face parte și Romania. Ucraina a caștigat cele doua meciuri de baraj (2-1 cu Bosnia și 2-1 cu Islanda) și și-a asigurat prezența la Europeanul din Germania. „Tricolorii” vor da piept cu selecționata…