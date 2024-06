Respect, ”tricolori”! Naționala Romaniei și-a facut debutul la Euro 2024 cu o victorie de catifea, 3-0 impotriva Ucrainei. Un rezultat la care, se cuvine sa recunoaștem, cei mai optimiști dintre microbiști nu ne așteptam. Speram intr-o victorie, ne gandeam ca n-ar fi rau nici un egal, insa rezultatul ne-a intrecut toate așteptarile. Ucraina a avut posesia, insa cifrele statistice de acest gen nu parfumeaza defel coafura unui meci de fotbal. Conteaza ce scrie la finalul partidei pe tabela de marcaj. In meciul cu Romania Ucraina a avut posesie și atata tot. Primul șut pe poarta l-a tras dupa minutul 70. E adevarat ca… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei debuteaza astazi la Euro 2024, in meciul cu Ucraina, care va avea loc la Munchen, de la ora 16. E prima partida din grupa E. Cea de a doua, dintre Belgia și Slovacia, e programata tot astazi, la ora 19. Oricum am invarti-o și cantari-o, hai sa admitem ca ”tricolorii” n-au cazut intr-o…

- Un sistem inovator pentru prevenție și refacere a fost implementat de echipa naționala de fotbal a Romaniei in cadrul cantonamentului din Wurzburg, Germania, relateaza FRF.Acesta consta in doua aparate de vacuum intermitent, care au fost montate in hotelul echipei și sunt utilizate alternativ de jucatori,…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa primul meci de la EURO 2024 contra Ucrainei, pe 17 iunie, de la ora 16:00. "Tricolorii" au un meci dificil contra unei echipe care are jucatori la cluburi importante din Europa. Startul in Grupa E se da la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Un debut cu dreptul ar…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- A ramas mai puțin de o luna pana la debutul naționalei Romaniei la EURO. Primul meci este cel cu Ucraina, programat pe 17 iunie, la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Pe 21 iunie jucam cu Belgia la Koln, iar ultimul meci din grupa E, cu Slovacia, il vom ju

- UEFA a recomandat suporterilor care vor veni la Euro 2024 (14 iunie-14 iulie) sa se cazeze in Bahnhofsviertel, cartierul Garii Centrale din Frankfurt, dar zona este „cea mai periculoasa mahala din Germania, cu strazi pline de 5.000 de consumatori de droguri și peste 300 de dealeri”, relateaza cotidianul…

- Reprezentativa Romaniei va intalni Ucraina in meciul de debut la Euro 2024, pe 17 iunie. Partida este programata la Munchen. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00:…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…