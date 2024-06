Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur, vineri dimineața, in Romania. Un seism de 2,5 grade s-a produs, la ora 00:44, in Oltenia, județul Gorj. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 13,2 km, in apropierea urmatoarelor orase: 15 km NV de Targu Jiu, 66 km NE de Drobeta-Turnu…

- De curand, Școala Populara de Arta „Constantin Brancuși” Targu Jiu a obținut acreditarea Erasmus+ in domeniul educației adulților pentru o perioada de cinci ani. Prima tranșa in valoare de 33.950 de euro, reprezentand 80% din suma solicitata, va fi acordata la inceputul proiectului, urmand ca restul…

- In urma unui apel național de proiecte, desfașurat de ONG-ul IntreVecini, comunitatea Comunitatea Armonia 142 din Deva a obținut o finanțare de 1.500 de euro pentru organizarea a 3 activitați comunitare, ca parte din programul Incubatorul de Comunitate IntreVecini. Prima activitate oficiala…

- Intrare gratuita la UNTOLD sau Neversea in schimbul donarii de sange, in cadrul campaniei Blood Network. Persoanele care doneaza sange intre 18 mai si 30 iunie, atat la caravana mobila, cat si in Centrele de Transfuzie din tara, in cadrul campaniei Blood Network ajunsa in acest an la a X-a editie, vor…

- O fetița din municipiul Targu Jiu are nevoie de ajutor pentru a trai. Micuța Amina Maracu, de 5 ani, a fost diagnosticata cu nanism, discondroplazie osoasa, chisturi cerebrale are nevoie de ajutorul nostru in continuare. Camelia Maracu, mama fetiței, a povestit ca in data de 13 mai fetița va suferi…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marti dimineata, la ora locala 8:42, in Serbia, la granita cu Romania. Informațiile au fost publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc la adancimea de 15 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)a anunțat ca in ziua de 05 Aprilie 2024, la ora 06:29:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, MEHEDINȚI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 13.6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Petiția PSD, de reducere a tarifelor la apa potabila și canalizare, a fost semnata, pana in prezent, de 15.000 de cetațeni, nemulțumiți de facturile umflate cu pompa care nu fac altceva decat sa umple buzunarele baronilor PNL de la APA CTTA Alba. PNL-iștii mint de ingheața apele cand susțin ca tarifele…