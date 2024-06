Cu doua saptamani inainte de Festivalul Shakespeare, la Tipografia Hub avea loc avanpremiera spectacolului Echoes of the Feminine, selectat sa faca parte din programul editiei 2024. Prima reprezentatie cu public a fost un test important pentru intreaga echipa care a participat la aceasta productie, care astepta cu infrigurare feedback-ul spectatorilor. Ecourile. Si asta pentru ca Echoes a fost de la bun inceput gandit sa fie accesibilizat pentru persoanele cu deficiente de auz, in distributie fiind cooptati doi frati neauzitori. Intregul proiect a fost construit pentru a transmite mesaje si dincolo…